Vassiljev vigastusest: iga päevaga läheb olukord paremaks

Eesti jalgpallikoondise ja FC Flora poolkaitsja Konstantin Vassiljev jäi esmaspäevasest Eesti koondise kohtumisest Walesiga eemale, kuna mängueelsel soojendusel selgus, et probleem tagareiega ei luba tal väljakule joosta.

Vassiljev tunnistas Delfi Spordile, et praeguseks on olukord juba parem. "Täismahus trenni ei tee, kuid iga päevaga läheb olukord paremaks. Iga päev mõtleme ja vaatame, kas jalg lubab uusi harjutusi teha. Uusi tagasilööke ei tahaks," sõnas Vassiljev, et väljakule naasmise osas tehakse otsus jooksvalt.

Pühapäeval seisab FC Floral ees Eesti liiga kohtumine Paide Linnameeskonnaga. Järgmise nädala neljapäeval minnakse Konverentsiliiga alagrupiturniiril aga võõral väljakul vastamisi Küprose klubiga Famagusta Anorthosisega.

Samal ajal tõdes Flora esiründaja Rauno Sappinen, et tema on valmis ilmselt juba nädalavahetusel väljakule jooksma. Sappinen jäi Flora viimasest euromängust ja Eesti koondise kohtumistest eemale, kuna vigastus liigamängus Viljandi Tuleviku vastu õlga.