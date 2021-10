Häberli: kui tahame valiksarja hästi lõpetada, siis peame kodumängud võitma

"Kui tahame valiksarja hästi lõpetada, siis peame kodumängud võitma. See on meie eesmärk," sõnas pressikonverentsil Eesti koondise peatreener Thomas Häberli.

"Valgevene mängib praegu paremini kui märsis. Seega vastane on hea, aga me tahame punkte ja kodus mängides peaks see lihtsam olema kui võõrsil," lisas Häberli.

Ühtlasi märkis Häberli, et koondisest jäävad viimasel hetkel vigastuste tõttu eemale kaitsjad Martin Miller ja Michael Lilander. Häberli sõnul pole mängijate vigastused tõsised, ent mõlemad vajavad paari-kolme nädalast mängupausi.

"Pole kunagi tore, kui viimasel hetkel toimuvad muudatused. Teadsime, et Michaelil on probleeme, aga täna selgus, et Milleril ka. Otsustasime tuua Pürgi asemele. Olen rahul, et ta on tagasi," sõnas Häberli.

Koondise väravavaht Karl Jakob Hein rääkis, et viimastest koondisemängudest naastes sai ta oma koduklubilt Londoni Arsenali palju õnnitlusi ja positiivset tagasisidet. Samuti rääkis Hein oma isiklikust arengust viimase aasta jooksul.

"Ma ütleks, et viimase aasta jooksul olen palju kogemust ja karastust saanud. Aasta tagasi mind esimest korda koondisesse kaasati. Kogemuse hankimine ongi see, mida noortel väravavahtidel on vaja, eriti rahvusvahelisel tasemel," sõnas Hein.

Ründaja Erik Sorga tunnistas, et on Hollandi esiliigas VVV-Venlo eest tehtud esitustega rahul. "Hollandis on kõik korras. Olen kuue mänguga löönud kolm väravat ja loodan, et jätkan samamoodi," sõnas Sorga.

"Kui viimati rääkisin (Venlo) treeneriga, siis ta ütles, et olen tema jaoks oluline mängija. Ta näeb, kuidas ma trennis töötan ja seetõttu ta pani mind ka viimane mäng põhikoosseisu. Lõin värava, kõik on korras," lisas Sorga.

Meeste koondis võõrustab Valgevene koondist Tallinnas A. Le Coq Arenal 8. oktoobril ning FIFA edetabelis 19. kohta hoidva Walesi koondisega kohtutakse kodumurul 11. oktoobril. Avavile antakse mängudele kell 21.45. Mõlemat mängu saab jälgida ETV2 vahendusel.