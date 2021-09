Tokyo olümpiasangarite varustus jõudis Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse

Käesoleval suvel toimunud Tokyo suveolümpiamängud pakkusid eestlastele küllaldaselt emotsioone. Saime nautida nii võidurõõmu kui ka leppida mõningaste ebaõnnestumistega. Neid emotsionaalseid hetki olümpiaareenil jäädvustasid teiste seas neli kodumaist fotograafi: Andres Putting, Hendrik Osula, Karli Saul ja Tairo Lutter. Just nende professionaalsete piltnike parimatest fotodest on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum kokku pannud näituse, kuhu valiti kõige tabavamad jäädvustused Eesti atleetide erilistest hetkedest.

Spordimuuseumi arendusjuhi Ingris Suvi sõnul teeb näituse puhul meele heaks just see, et näitus annab võimaluse näha meie sportlaste saavutusi läbi kodumaiste fotograafide kaamerasilma. "Rõõm on tõdeda, et väike osa olümpiamängudel tehtud kaadritest on nüüd jõudnud spordimuuseumi seintele. Need 20 ja tuhanded teised fotod jäävad meie sportlaste saavutusi, ebaõnnestumisi, võite ja kaotusi suurejooneliselt spordipeolt meenutama aastateks - ja nüüd on võimalus meil neid vähemalt mõned kuud ka muuseumi seintel esitleda," lisas Suvi.

Lisaks meenutavad ajaloolise tähtsusega hetki Jaapanist muuseumisse jõudnud Eesti atleetide võistlusvarustus. Näiteks saab oma silmaga näha naiskondliku kuldmedali võitnud Irina Embrichi vehklemisjakki, Eesti ujumiskoondisele ajaloo kõrgeima koha toonud Kregor Zirki prille ja mütsi ning Rasmus Mägi võistlusvormi, millega ta jooksis ennast Tokyo olümpiamängude finaalis seitsmendale kohale ning ühtlasi püstitas uue Eesti rekordi.