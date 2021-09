Manny Pacquiao kandideerib Filipiinide presidendiks

42-aastane poksilegend Manny Pacquiao teatas nädalavahetusel, et kandideerib Filipiinide presidendiks. PDP-Labani erakonna esimees kinnitas esmaspäeval, et on poksimiskarjääri täielikult kõrvale jätnud.

"Mu poksikarjäär? Mu poksikarjäär on juba läbi," ütles karjääri jooksul kaheksas erinevas kaaluklassis meistritiitli võitnud poksija. "See on tehtud, sest olen juba kaua poksinud ja mu pere ütles, et nüüd on küllalt. Ma jätkasin sellega, sest olen selle spordiala vastu kirglik."

Pacquiao on PDP-Labani erakonna esimees ning kuulub Filipiinide senatisse. Endine poksija teatas nädalavahetusel, et kandideerib enda erakonna kandidaadina riigi presidendiks. "Olen võitleja ja võitlen alati nii poksiringi sees kui ka sellest väljas," ütles Pacquiao ja kritiseeris lisaks praeguse presidendi Rodrigo Duterte suhteid Hiinaga ning korruptsiooni valitsuses.

Duterte fraktsioonikaaslased esitasid praeguse presidendi asepresidendiks ning presidendikandidaadiks Christopher Go, kes ütles aga kandidatuurist ära, mis tähendab, et suure tõenäosusega saab poliitgrupi kandidaadiks Duterte tütar Sara.

Pacquiao poksikarjääri viimaseks matšiks jääb augusti lõpus toimunud kohtumine Kuuba poksija Yordenis Ugasega, kus presidendikandidaat pidi kuubalase kindlat paremust tunnistama.