Mbapped müüma valmistuv PSG soovib meeskonda Evertoni ründaja tuua

Kylian Mbapped 180 miljoni euro eest Real Madridile müüma valmistuv Pariisi Saint-Germain on leidnud prantslasele asendaja – Evertoni brasiillasest väravakütt Richarlison.

Madridi Real tegi loetud päevad tagasi noore Prantsusmaa koondislase eest kolmanda pakkumise, käies lauale koguni 180 miljonit eurot. Ekspertide hinnangul on Mbappe Hispaaniasse siirdumine vaid paberimajanduse taga, sest prantslase lepingust Pariisi hiiuga on järel vaid aasta ja järgmisel suvel saab mees klubist lahkuda nii, et PSG ei teeni sentigi.

Klubi ei kavatse 2018. aastal Monacost 162 miljoni naela eest Pariisi toodud Mbapped müüa ostuhinnast väiksema summaga, tõdes PSG spordijuht. Reali 180 miljoni euro suurune pakkumine on seega umbes üheksa miljonit väiksem, kui Mbappe eest aastaid tagasi välja käidud summa.

Sellegipoolest on prantslased Mbappe lahkumiseks valmis ja loodavad tema klubivahetuse korral veel selle üleminekuakna sees meeskonda veelgi värsket verd tuua. Sedapuhku on PSG silmapiiril Evertoni ja Brasiilia koondise 24-aastane ründaja Richarlison.

Richarlison võitis 2019. aastal Brasiiliaga Copa America ja on 107 Evertoni eest peetud Premier League'i kohtumisega löönud 34 väravat. Inglismaa klubiga liitus noor brasiillane samal aastal, mil Mbappe PSG-sse siirdus, toona maksis Everton mehe eest 40 miljonit naela.