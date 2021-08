Madridi Real on valmis Mbappe eest pakkuma 180 miljonit eurot

Eurospordile teadaolevalt on 180 miljonit eurot Madridi Reali viimane pakkumine ning klubi hindab veel käesoleva üleminekuakna sulgemise eel prantslase Hispaaniasse toomise šansse väga heaks. Üleminekuaken sulgub augusti viimasel päeval.

Eurospordi eksperdi sõnul oli Pariisi otsus Mbapped 160 miljoni euro eest mitte müüa oodatav. Samuti on olnud loogiline ka see, et 22-aastane prantslane pole kodumaa suurklubiga uut lepingut sõlminud, sest ta teab, et Pariis tahab teda alati, aga teiste variantide kuulamiseks peab ta kättesaadavaks jääma.

Madridi Reali siirdumine muutub päev päevalt üha tõenäolisemaks, sest nüüdseks on hispaanlased kohtunud nii noore staari, tema isast mänedžeri kui ka isikliku advokaadiga. Paika on pandud plaan, mille kohaselt prantslane keeldub praegust lepingut pikendamast ning kui üleminekuaken sulguma hakkab, teeb Real Mbappe eest magusa pakkumise.

"Järgmisel suvel saab Mbappe klubist vabaagendina lahkuda nii, et prantslased ei saa Mbappe eest sentigi, sel suvel saavad prantslased Reali käest 180 miljonit kasseerida. Üks otsus on tunduvalt mõistlikum kui teine," arutles Fermin De La Calle.

Real usub, et nende taktika kannab juba sel suvel vilja. "Nüüd, mil Neymar, Messi ja Ronaldo on kõik Hispaaniast lahkunud, saab Mbappest La Liga uus suur staar. Hispaanias saab ta koos mängida ka oma hea sõbra ja koondisekaaslase Karim Benzemaga," lisas De La Calle.