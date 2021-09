Šveitsi klubi üllatas võiduga Man Unitedi üle, Bayern pani taas Barcelona paika

Tänavu suvel taas Man Unitedi liitunud Cristiano Ronaldo lõi 13. minutil omad juhtima. Seejuures oli tegemist tema 177. kohtumisega Meistrite liigas ja vastavas arvestuses tõusis ta jagama liidrikohta Iker Casillasega.

Põhjust tähistamiseks Ronaldol siiski väga ei olnud, sest edaspidi läksid Man Unitedil asjad allamäge. Kaitsemängija Aaron Wan-Bissaka ohtlik viga 35. minutil jättis nad arvulisse vähemusse.

Nicolas Moumi Ngamaleu suutis 66. minutil viigistada ja viiendal üleminutil lõi vahetusest sekkunud ründaja Jordan Siebatcheu ka Šveitsi meistermeeskonna võiduvärava.

Kaotus tuli vastu võtta ka selle hooaja eel Lionel Messist ilma jäänud Barcelonal, kes kaotas kodusel Nou Campil Saksamaa suurklubile Müncheni Bayernile selgelt 0:3 (34. Thomas Müller, 56., 85. Robert Lewandowski).

Ühtlasi on Barcelona kaotanud nüüd koduväljakul kolm Meistrite liiga mängu järjest koondskooriga 1:10. Bayern on viimases kuues omavahelises mängus löönud Barcelonale 21 väravat, Kataloonia suurklubi on suutnud vastata seitsmega.

Võiduga alustas hooaega aga tiitlikaitsja Londoni Chelsea, kes oli kodus üle Peterburi Zeniidist 1:0. Ainsa värava lõi 69. minutil Romelu Lukaku.

E-grupp:

Barcelona - Müncheni Bayern 0:3

Kiievi Dinamo - Benfica 0:0

F-grupp:

Young Boys - Manchester United 2:1

Villarreal - Atalanta 2:2

G-grupp:

Sevilla - Salzburg 1:1

Lille - Wolfsburg 0:0

H-grupp:

Chelsea - Zeniit 1:0

Malmö - Juventus 0:3