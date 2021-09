Müncheni Bayerni mängumees käis südameoperatsioonil

Müncheni Bayerni peatreener Julian Nagelsmann avalikustas reedel, et meeskonna äärepoolkaitsja, Kingsley Coman, käis neljapäeval südameopratsioonil.

"Kingsley Comanil oli eile südameoperatsioon. Tema südamel olid rütmihäired. Samuti on ta varasemalt maininud ka hingamisraskusi. Seetõttu oli kõige kasulikum, et ta käiks operatsioonilt," kommenteeris Nagelsmann.

️ @J__Nagelsmann: "Kingsley #Coman underwent surgery yesterday. His heartbeat rhythm had a slight disturbance with a minor added beat. At times he had a slight shortage of breath. That's why we opted for long-term ECG monitoring and went ahead with this procedure. " pic.twitter.com/IM3IME12sD