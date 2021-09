VIDEO | Eesti võrkpallikoondislaste ja peatreeneri kokkuvõte EM-ist

Koduse turniiri eel sõnastatud kindel eesmärk pääseda alagrupist edasi kaheksandikfinaali jäi Eesti võrkpallikoondisel täitmata. Ainsa võidu sai Eesti Slovakkia üle. Prantsusmaale ja Saksamaale kaotati kuivalt, Horvaatiale napilt. Kõige valusam oli Lätilt turniiri avamängus saadud 1:3 kaotus.

"Ma raputan kindlasti endale tuhka pähe," sõnas Kristo Kollo. "Sattuski kuidagi õnnetult, et ühel mehel oli hea päev, teisel mehel oli halb päev, järgmine päev oli vastupidi. Aga mul ei ole ühtegi etteheidet, kõik andsid endast 100 protsenti, müts maha fänniarmee ees ja müts maha selle võistkonna ees, kõik on nii kõvasti tööd teinud selle nimel. Paraku on tulemus seekord selline," ütles Kollo.

Kristo Kollo servimas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Juba enne turniiri jäi Eesti erinevatel põhjustel ilma mitmest võtmemängijast eesotsas Kert Toobaliga, avamängus Lätiga said vigastada ka Robert Täht, Karli Allik ja Märt Tammearu.

"Meil tekkisid võidukohustusega mängudes mõõnad sisse, lausus koondise kapten Ardo Kreek. "See esimene mäng oli ka meile väga ohvriterohke. Kindlasti see jättis ka edaspidiseks turniiriks väikese jälje. Mõnes mängus oleks mõned mehed saanud puhata ja võib-olla oleks [mängudes Prantusmaa ja Horvaatia vastu - toim] natuke värskemad olnud. See sidus meil natuke käed ja pani meid väga raskesse olukorda tegelikult."

Eesti võrkpallikoondise kapten Ardo Kreek Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Noorte sidemängijate Robert Viiberi ja Renet Vankeri kõrval sai kõva karastuse 22-aastane libero Silver Maar, kes võttis teatepulga üle kogenud Rait Rikbergilt.

Maari sõnul oli esimeses mängus närveerimist kõige rohkem, aga mida turniir edasi, seda vabamalt ta ennast tundis. "Kui endal hästi välja ka tuleb, siis seda kindlamaks lähed. Ja Raidult [Rikbergilt - toim] tuli palju häid õpetussõnu väljaku kõrvalt," ütles Maar. Ta lisas, et paljud põhikoosseisu kuulunud noormängijad said hea karastuse ning on kindlasti järgmistel turniiridel enesekindlamad.

Silver Maar oli EM-il Rait Rikbergi ees põhiline sidemängija Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Peaaegu kaks aastat koondist juhendanud prantslasest peatreeneri Cedric Enardi tulevik on lahtine, aga Enard ise sooviks alustatud tööd jätkata.

Aeg-ajalt oli Cedric Enardil põhjust ka rusikas taeva poole visata Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Meeskond sai kõigi halbade asjade ja vigastustest tingitud keerulise olukorraga hästi hakkama," sõnas Enard. "Kogenud mängijad andsid maksimumi, et meeskonda vedada. Noored mehed andsid energiat ja selles mõttes ei põrunud keegi. Pean rõhutama, et olen nende üle uhke, sest oli väga raske. Kõik peavad mõistma, et noortel oli väga keeruline selle ootamatu olukorraga toime tulla. Pidime kohanema ja nad tegid head tööd."