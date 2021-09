Poola ja Inglismaa mängisid MM-valikarjas viiki

Teisel poolajal lõi kapten Harry Kane esimese värava ning Inglismaa asus 1:0 juhtima. Teisel lisaminutil viigistas Poola eest Damian Szymanski. Inglismaa pidi valikturniiril esimest korda leppima viigiga, seni on nad kõik mängud võitnud. Märkimisväärne on see, et Inglismaa koondis ei teinud 90 minuti jooksul mitte ühtegi vahetust.

C-alagrupis alistas Itaalia Leedu koondise kindlalt 5:0, neli esimest väravat löödi Leedule pooletunniga.

B-alagrupis mängiv Rootsi sai 1:2 üllatuskaotuse Kreekalt. Kreeka teenis tabelisse sarnaselt Eestile enda esimesed punktid.

Tulemused:

B-alagrupp:

Kreeka - Rootsi 2:1

Kosovo - Hispaania 0:2

C-alagrupp:

Itaalia - Leedu 5:0

Põhja-Iirimaa - Šveits 0:0

E-alagrupp:

Valgevene - Belgia 0:1

Wales - Eesti 0:0

I-alagrupp:

Albaania - San Marino 5:0

Ungari - Andorra 2:1

Poola - Inglismaa 1:1

J-alagrupp:

Armeenia - Liechtenstein 1:1

Island - Saksamaa 0:4

Põhja-Makedoonia - Rumeenia 0:0