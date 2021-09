Itaalia jalgpallikoondis tegi ajalugu

Viimane kord kui Itaalia koondis kaotas oli 2018. septembris, kui UEFA Rahvuste Liiga kohtumises jäädi alla Portugalile 0:1. Pärast seda mängu on Itaalia suutnud võita 29 kohtumist ja viiki mänginud 7 kohtumist. Samuti võitis Itaalia sel suvel peetud Euroopa meistrivõistlused.

Varasemalt jagasid rekordit Brasiilia ja Hispaania jalgpallikoondised, kes mõlemad suutsid olla kaotuseta 35 järjestikust kohtumist. Brasiilia seeria kestis aastatel 1993 kuni 1996 ja Hispaania seeria aastatel 2007 kuni 2009.

Itaalia rekordile on väga lähedal Alžeeria, kes on samuti kaotuseta püsinud alates 2018. aastast. Alžeeria seeria on 29 mängu pikk ja nende järgmine kohtumine on seitsmendal septembril, kui MM-valiksarja kohtumises minnakse vastamisi Burkina Fasoga. Itaalia järgmine kohtumine toimub kaheksandal septembril, kui MM-valiksarja kohtumises võõrustatakse Leedut.