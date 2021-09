Jooksjad läbisid Sillamäel ööpäevaga mitu maratoni

Läbi aegade Eesti kuuenda tulemusega 182 kilomeetrit esikoha saanud Kätlin Aasmaa nentis, et võistlusele tulles oli tal üheks eesmärgiks ületada saarlase Raili Rüütli Eesti ööpäevajooksu rekord 199 kilomeetrit. Et see ei õnnestu, sai talle selgeks laupäeva õhtuks, kui läbitud oli sada kilomeetrit.

Kätlin Aasmaa. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Aasmaale järgnesid ööpäevajooksu debütandid pärnulane Klarika Kuusk ja pealinlane Jelena Melnikova, kes said kirja vastavalt 164,286 ja 162,584 kilomeetrit, millega nad hõivasid Eesti naiste edetabelis 11. ja 12. koha.

Teist aastat järjest suutis Sillamäel ööpäevaga üle 200 kilomeetri läbida Vladimir Frolov. Pealinlase selle aasta tulemus 215 kilomeetrit jäi aga tema enda nimel olevale Eesti tipptulemusele (237 km) alla enam kui paarikümne kilomeetriga.

Vladimir Frolov. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Teise koha jättis Ida-Virumaale German Terehhov (183 km) ja kolmanda viis Tallinna Mart Maasikrand (166 km), kel mõlemal on isiklik rekord üle 200 kilomeetri.

Omapärase saavutusega sai Ida-Virumaal hakkama sauelane Mairi Põder, kes teist aastat järjest läbis Sillamäel distantsi vaid kõndides. Oma eelmise aasta tulemust kümne kilomeetriga parandanud Põder läbis 24 tunniga 136 kilomeetrit ehk rohkem kui kolm maratoni.