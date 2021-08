Ronaldota Juventus võttis vastu šokk-kaotuse ja pole veel võiduarvet avanud

Laupäeval kohtusid Itaalia jalgpalli kõrgliigas Seria A-s Juventus ja kõrgliigasse tõusnud Empoli, kes alistas võõral väljakul Cristiano Ronaldo äsja Manchester Unitedisse müünud Juventuse 1:0.

Võit oli Empolile igas mõttes ajalooline, sest 21. minutil löödud värava autorile, Leonardo Mancusole, oli tabamus Serie A-s esimeseks.

Ootamatult välja teenitud eduseisust hoidsid külalised järelejäänud 70 minutit kümne küünega kinni ning oma suurima staari maha müünud Juventus pidi vastase nii tulemuslikku kui mängupildilist paremust tunnistama.

Juventuse keskväljameeste algrivistusse kuulusid Paulo Dybala, Weston McKennie ja Federico Chiesa, kuid nimekas seltskond suutis esimesel poolajal Empoli väravavahile Guglielmo Vicariole vaid kahel korral tõrjetööd pakkuda.

Juventuse peatreener Max Allegri ei kaotanud esimese poolaja järel aga lootust ning tahtis McKennie Alvaro Morata vastu välja vahetades meeskonda uut hingamist tuua, kuid viigiväravat ei paistnud kuskilt.

Mängu parimaks valiti võitjameeskonna poolkaitsja Filippo Bandinelli, kes näitas keskväljal head kiirust ja pakkus meeskonnale sügavust.

Ka Juventuse fännid ei hoidnud nähtu järel emotsioone vaka all - meeskonna ja peatreener Max Allegri väljakult lahkudes kõlas vali vilekoor.

Kaotus Empolile tähendab seda, et Juventusel on Serie A-s sel hooajal võiduarve avamata. Eelnevalt mängiti Udinesega 2:2 viiki.