VIDEO | Laupäeval võtsid kolmeväravalised võidud Narva ja Paide

Narva otsustas kohtumise saatuse esimese poolajaga, mis võideti hilisema lõppseisuga 3:0. Esimese värava lõi 18. minutil Artjom Škinjov ning 34. ja 37. minutil oli täpne Gleb Pevtsov.

Paide Linnameeskond alistas koduväljakul 4:1 FC Kuressaare meeskonna. Sarnaselt Narvaga mindi kohtumist juhtima 3:0, kuid esimene poolaeg lõppes Järvamaa meeskonna üheväravalises eduseisu, kui 43. minutil lõi värava Abdul Razar Yusif. Edgar Tur suurendas väljakuperemeeste eduseisu 52. minutil ja 62. minutil lõi oma õhtu esimese värava Deabeas. Mattias Männilaan tõi 76. minutil saarlased vastasest kahe värava kaugusele, kuid Paide kolmeväravalise eduseisu taastas Deabeas 85. minutil.

Paide jätkab tabelis teisel kohal, kuid on pidanud oma rivaalidest rohkem mänge. Kaks mängu vähem pidanud FCI Levadia on 52 punktiga liider, Paidel on kogutud 46 punkti. FC Flora on 40 punktiga kolmas, kuid võrreldes Paidega on neil lausa viis mängu varuks. Trans tõusis võiduga tabelis taas kuuendaks ja edestab ühe mängu enam pidanud VIljandi Tuleviku meeskonda kahe punktiga. TJK Legion on viies 28 punktiga, Narval on kuuendana 25 punkti.