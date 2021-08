Sorga ja Venlo kaotasid liigaliidrile

Mängu ainus värav juhtus 72. minutil, kui Fedde De Jong AZ ette viis. Sorga tegi tipuründajana kaasa terve kohtumise.

Pärast nelja mänguvooru on AZ Alkmaari noortemeeskond ainus täiseduga jätkuv meeskond ja on kogunud 12 punkti. Teisel kohal on Graafschap, kellel on üheksa punkti ning nii Eindhovenil kui ka Excelsioril on seitse punkti. Venlo on neljast mängust kogunud neli punkti ning asetseb liigatabelist 15. kohal.

Sorga liitus Venloga eelmisel nädalal, kui tema Põhja-Ameerika jalgpalliliiga MLS-i koduklubi D.C. United ta Hollandi esiliigasse klubi hooaja lõpuni laenas. 22-aastane Sorga liitus D.C. Unitediga 2020. aasta jaanuaris ja tegi 7. märtsil Montreali vastu debüüdi. Esimese väravani jõudis ta sama aasta septembris 1:0 võidumängus New York Red Bullsi üle.