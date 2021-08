Erik Sorga lõi debüütmängus kaks väravat

Venlo küll alistas Almere City 2:1, kuid eestlase uus koduklubi jäi kaotusseisu juba kolmandal minuti, kui Lance Duijvestijn Almere ette viis. Eestlase esimene värav juhtus esimese poolaja lisaminutitel, kui ta lõpetas nurgalöögist tekkinud olukorra hiilgava kannaga löödud väravaga. 22-aastane eestlane viis Venlo juhtima 53. minutil, kui Almere City pallikaotuse järel pääses ta vastase värava ette ning saatis palli puurilukust mööda.

Venlol on kolme liigamänguga kogutud neli punkti ning klubi on Hollandi esiliigas kümnendal kohal. Nende järgmine liigamäng on 27. augustil Jong AZ vastu.

Sorga liitus Venloga eelmisel nädalal, kui tema Põhja-Ameerika jalgpalliliiga MLS-i koduklubi D.C. United ta Hollandi esiliigasse klubi hooaja lõpuni laenas. 22-aastane Sorga liitus D.C. Unitediga 2020. aasta jaanuaris ja tegi 7. märtsil Montreali vastu debüüdi. Esimese väravani jõudis ta sama aasta septembris 1:0 võidumängus New York Red Bullsi üle.

