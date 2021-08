Häberli rõõmustas, et koondislased on eurosarjades häid mänge saanud

27-pealises nimekirjas annavad välismängijate kõrval tooni ka koduliiga pallurid, kellest 11 mängib valitseva meistri, FC Flora ridades.

Peatreener Thomas Häberli sõnul on tal hea meel, et Eesti klubide mängijad eriti just floralastega eesotsas on tänavu suvel saanud kõva kooli eurosarjades. "Igast rahvusvahelise tasemega mängust on kasu, eriti kui tase on pisut kõrgem. See ei pruugi küll alati nii olla, aga viimastes mängudes on tase kindlasti kõrgem olnud kui Eesti liigamängudes ja see aitab igal mängijal oma sooritust parandada," hindas Häberli.

Suuri üllatusi koondisenimekirjas pole. Tervislikel põhjustel jääb kõrvale Paide särgis mängiv Ragnar Klavan, pika aja järel on koondises tagasi aga kaitsja Ken Kallaste ja hiljuti Hollandi esiliigasse siirdunud ja koduklubi Venlo ridades esimesed väravadki löönud ründaja Erik Sorga.

"Mul on väga hea meel, et Erik leidis hea lahenduse ja alustas hooaega kahe väravaga," sõnas Häberli. "See on fantastiline nii tema enda kui ka muidugi koondise jaoks."

Eesti koondis mängib MM-valikmänge 2. septembril maailma edetabeliliidri Belgiaga ja 8. septembril võõrsil Walesiga. Kahe mängu vahepeal, 5. septembril peetakse Tallinnas ka maavõistlus Põhja-Iirimaaga. Kõikidest mängudest teeb ülekande ka ERR.