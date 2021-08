Hollandisse kolinud Sorga: mulle anti kohe mõista, mida minult oodatakse

Eesti koondise ründaja, seni Ameerika Ühendriikide kõrgliigas D.C. Unitedi ridades pallinud Erik Sorga sõlmis möödunud nädalal pooleaastase laenulepingu Hollandi esiliigas mängiva VVV Venloga. Nii mängija ise kui tema agent Harri Ojamaa tunnistavad, et hoolimata teistest laual olnud pakkumistest oli Venlo konkreetsus see, mis nende kasuks otsustamise lihtsaks tegi.

"Esimesed emotsioonid [uuest klubist] olid väga positiivsed, kuna anti kohe mõista, mis eesmärgid neil on, kuidas nad mind mängijana näevad ja mida minult ootavad," lausus Sorga Soccernet.ee-le. "Hollandi jalgpall meeldib mulle väga ja sealne stiil peaks mulle hästi sobima."

Ojamaa sõnas, et kontakt tema ja Venlo klubi vahel sai alguse juunikuu teises pooles: "Olime klubiga väga pikalt suhtluses. 22. juunil mainisin VVV Venlo tegevjuhile, et Erik võib olla laenuks saadaval ning 26. juunil helistas mulle sealne spordidirektor, et juba detailsemalt vestelda. Mõlemapoolne huvi oli algusest peale suur."

