Tartu alustas Annemõisa jalgpallikompleksi ehitust

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on jalgpallurid sisetreeninguvõimalusi pikalt oodanud. "Jalgpalliharrastajate arv ulatub Tartus 1800-ni ning on noorte seas üks populaarsemaid spordialasid. Uue kompleksi valmides saavad jalgpallurid väga head treeningutingimused ja usun, et selle ala populaarsus kasvab veelgi," ütles linnapea.

Projekt näeb ette hooajalise kasutusega pneumohalli ja selle all paikneva kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamise, ühekorruselise konteinermoodulitest riietusruumide hoone ja parkla ehitamise. Lisaks ehitatakse tehnoseadmete varjualune, halli peasissepääs ja tugimüür, rajatakse sademevee- ja drenaažilahendus, kaugküttetorustik, piirded, juurdepääsuteed ja muud kompleksi haldamiseks vajalikud rajatised.

Jalgpallihall peaks valmima aasta lõpuks.

Kompleks ehitatakse Annemõisa tn 1a, Kaunase puiestee T73 ja Kaunase pst 70 kinnistutele. Jalgpallikompleksi projekteeris Esprii OÜ, pneumohalli soetab ja paigaldab DUOL d.o.o, ehitab AS YIT Eesti.

Kokku läheb pneumohalliga kaetud jalgpalliväljaku ja selle juurde kuuluvate juurdepääsude, parkla ja tehniliste kommunikatsioonide ehitus maksma üle 3 miljoni euro, millest Kultuuriministeeriumilt saadav toetus on 1,5 miljonit eurot. Uut jalgpallihalli hakkab haldama Tartu Sport.

Rajatav pneumohall on Annelinna jalgpallikompleksi esimene järk. Tulevikus kavandatakse hooajalise halli kõrvale ka statsionaarset jalgpallihalli.