Eestlane saavutas Simple Sessionil rulasõidus seitsmenda koha

Esikoha võitis brasiillane Ivan Monteiro skooriga 92.75, hõbemedali sai kaela slovakk Richard Tury (90.50) ja pronksise autasu teenis britt Alex Decunha (85.62).

Esmakordselt Simple Sessionilt osa võtnud Urbergi sõnul oli keeruline arvestada minutilise võistlusajaga. "Päris hea tunne oli. Arvan, et mul läks finaalis päris hästi, aga ma ei osanud seda minutit üldse arvestada. Läksin üles, mul olid kõik trikid tehtud ja siis vaatasin, et mul on pool aega veel," rääkis rulataja Urberg.

28-aastane tartlane finaalipääsu ei oodanud, kuid Eesti ekstreemspordifännidele korda läinud saavutuse tõttu liigset närvipinget ka ei tundnud.

"Esimene sõit on alati raskem. Seal on väike närv sees, aga teine on palju lihtsam. Kui esimese kaelast ära saad, siis on juba parem," sõnas Urberg.

Tänavuse Simple Sessioni viimane võistlus oli BMX-rataste finaalsõit, kuhu ükski eestlane ei kvalifitseerunud.