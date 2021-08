Eesti rannavollepaarid lõpetasid MK-etapid viiendate kohtadega

C-alagruppi kuulunud Nõlvak – Tiisaar alustasid turniiri põhiturniirilt ja läksid esimeses alagrupimängus vastamisi Tšehhi paariga Frantisek Knoboloch – Lukas Kittel. Eestlased teenisid 2:0 (21:12, 21:16) võidu ning tagasid alagrupist edasipääsu, vahendab Volley.ee.

Teises alagrupimängus läksid eestlased kokku brasiillaste Oscar Brandao – Saymon Barbosa Santosega, et selgitada alagrupi võitja ja otse veerandfinaali pääseja. Brasiillased said avamängus jagu šveitslastest Quentin Metralist – Yves Haussenerist. Kahjuks sai üks brasiillastest mängu ajal aga vigastada ning eestlased said loobumisvõidu ning pääsesid seega alagrupi võitjatena otse veerandfinaali.

Veerandfinaalis oli Eesti esiduo vastaseks Saksamaa paar Philipp Arne Bergmann – Yannick Harms. Mäng oli tasavägine ja võitluslik ning võitja selgitamiseks läks tarvis maksimaalset kolme geimi, lõpuks teenisid 2:1 (21:19, 20:22, 15:13) võidu sakslased ning tagasid koha poolfinaalis. Nõlvak – Tiisaar lõpetasid turniiri seega 5. koha jagamisega.

Timo Lõhmus ja Dmitri Korotkov alustasid Budapestis samuti põhiturniirilt. Nende esimeseks vastaseks oli A-alagrupis Inglismaa duo Javier ja Joaquin Bello ning selle mängu kaotasid Lõhmus – Korotkov 1:2 (19:21, 21:19, 6:15).

Laupäeva hommikul läks Eesti teine duo vastamisi ungarlaste Csanád Petiku – Márton Udvarhelyiga, et selgitada viimane grupist edasipääseja. Selle mängu võitsid 2:0 (21:19, 21:10) Lõhmus – Korotkov ning jõudsid sellega 12 parema sekka.

12 parema seas alistati 2:0 (21:14, 30:28) Iisraeli paar River Day – Kevin Cuzmiciov ning teeniti koht veernadfinaalis. Seal olid Lõhmuse – Korotkovi vastaseks Gianluca Dal Corso ja Tobia Marchetto ja sellest vastasseisust väljus võitjana Itaalia paar, tulemuseks 2:0 (21:15, 21:19). Nii said ka Lõhmus – Korotkov etapilt kokkuvõttes 5. koha.