EM-il kokku kukkunud Eriksen treenib lapsepõlveklubi juures

Christian Eriksen pole Euroopa meistrivõistlustest saadik üheski ametlikus kohtumises mänginud. Koduklubi Interi eest taanlane mängida ei saa, kuna Itaalia kõrgliiga reeglid ei luba südamestimulaatoriga mängijatel Serie A-s mängida.

Taani meedia kohaselt on Eriksen viimastel nädalatel salaja treeninud koos oma lapsepõlveklubi OB-ga.

"Oleme väga õnnelikud, et Christian on otsustanud end meie klubi juures vormis hoida. Oleme temaga pidevas suhtluses olnud alates sellest, kui ta meie klubist lahkus," ütles OB spordidirektor Michael Hemmingsen B.T. vahendusel.

Väljaande kohaselt teeb Eriksen peamiselt kardiotrenne, kuid samuti harjutab ka palliga mängimist. Eriksen mängis OB noorteakadeemias aastatel 2005 kuni 2008, kui ta siirdus Hollandi tippklubisse Amsterdami Ajax.

Erikseni koduklubi Inter kinnitas oktoobris, et lubab taanlasel soovi korral klubist lahkuda, kuid seni pole Eriksen uut koduklubi leidnud. Erikseni on pikalt seostatud endise koduklubi Amsterdami Ajaxiga, kus mängib ka Hollandi koondislane Daley Blind, kellel on samuti südamestimulaator.