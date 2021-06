Haiglasse toimetatud Erikseni seisund on stabiilne

B-alagrupi mäng katkestati avapoolaja 43. minutil, mil Taani poolkaitsja Christian Eriksen ootamatult kokku kukkus. 29-aastast Milano Interi mängijat hakati väljakul elustama ja veerand tundi hiljem toimetati Eriksen kanderaamil staadionilt ära ning viidi kiirabiga haiglasse.

Taani jalgpalliliidu kinnitusel on mängija seisund praeguseks stabiliseerunud ning poolkaitsja enda soovil nõustusid mõlemad meeskonnad katkestatud kohtumisega veel samal õhtul jätkama.

The match has been suspended due to a medical emergency which involved Denmark's Christian Eriksen. The player in now in hospital and in a stable condition.



UEFA wishes Christian Eriksen a full and speedy recovery and wishes to thank both teams for their exemplary attitude.