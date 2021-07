Eriksen sõidab uuel nädalal Interisse südant kontrollima

Keset kohtumist jala pealt kokku kukkunud ja elustamist vajanud Eriksenil on koduklubi Interiga kehtiv leping, ent juba kohe pärast terviseriket kõneldi, et taanlase karjäär Itaalia tippklubis võib läbi olla, sest klubil on mängijate tervislikule seisundile väga karmid eeldused.

29-aastast jalgpallurit ravinud arstid kahtlevad, kas Erikseni süda Itaalia kõrgliigas mängimisele vastu peab.

Interis ootab teda ees põhjalik tervisekontroll, mille järel selgub, kas taanlane saab tippjalgpalliga jätkata.

Isegi kui Eriksen läbib kontrolli edukalt, peab mees vähemalt kuueks kuuks palliplatsilt eemale jääma ja see tähendab seda, et augustis koguneva meeskonnaga jalgpallur niipea liituda ei saa.

Möödunud hooajal aitas Eriksen Interil võita esimese Itaalia kõrgliiga tiitli peale 2010. aastat.