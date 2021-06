Taani arst: Erikseni süda seiskus, senised testid on andnud häid tulemusi

"Ta on stabiilses seisundis ja kõiki asjaolusid arvestades on temaga hästi," rääkis Boesen pressikonverentsil. "Ta on ka mängijatega kontaktis olnud. Praegu jääb ta haiglasse jälgimise alla, aga kõik senised testid on andnud häid tulemusi."

Boesenilt küsiti pressikonverentsil nii taani kui inglise keeles, miks koondise tähtmängija kokku kukkus. "Mul ei ole sellele mingit seletust. Ma ei näinud seda oma silmaga, vaid pärast ekraanilt, ehk ma olen näinud sama mida teiegi. Praegu ei ole meil selgitusi. Ma ei oska öelda, kui lähedal olime Christiani kaotamisele, aga ühel hetkel oli ta läinud. Miks see juhtus, me ei tea," lisas koondise arst, kelle sõnul hakkas mängija süda taas lööma pärast ühekordset defibrillaatori kasutamist.

Taani rahvusmeeskonna peatreener Kasper Hjulmand on samuti Erikseniga suhelnud. "Oli suur kergendus täna Christianit naeratamas näha. See tähendab meile palju," sõnas koondise juhendaja. "Ta oli rohkem meie pärast mures ja uuris, kuidas meil läheb. Ta ütles, et ei mäleta intsidendist midagi ja muretses meie pärast. See on tavaline Christian: võrreldamatu jalgpallur, aga fantastiline inimene."

"Meil oli Christianiga videokõne ja mängijad said temaga rääkida," lisas Taani jalgpalliliidu juht Peter Möller. "See, et Christian oli heas tujus, oli pärast pikka teadmatust uskumatuks kergenduseks. On suurepärane, et saime temaga rääkida ja et temaga on kõiki asjaolusid arvestades hästi."

Pressikonverentsil osalenud Taani esindajad kinnitasid, et koondis on saanud psühholoogilist abi. "Kahtlemata üritame psühholoogide abiga mingisugust normaalsust taastada," tõdes Hjulmand. "Me peame jõudma olukorda, mis lubaks meil taas treenida ja mängida. Mängijad on reageerinud erinevalt: mõned nägid olukorda väga lähedalt, teised kuulsid [arstide] vestlust [Erikseni ja arstide ümber ringis seistes]. Tahan mängijaid tänada selle eest, kui rahulikuks nad on suutnud jääda."

"Tahame turniiri jätkata, samas mõistame, et mõned mängijad vajavad praegu oma elukaaslastega koos olemist," lisas Möller. "Ma ei tea, kas see tähendab turniirimulli murdmist. Meie ülesanne on mängijaid nii-öelda turgutada, et nad oleks mänguks Belgia vastu valmis."

Koondise peatreener tõdes, et taanlased ei oleks pidanud õhtul edasi mängima. "Saan aru, et olukord oli [Euroopa jalgpalliliidu] UEFA jaoks väga raske, aga ma arvan, et oli vale anda meile kaks valikut [mängida kohtumine lõpuni laupäeva õhtul või pühapäeva lõunal]. Mängijad ei teadnud, kas nad on oma sõbra kaotanud. Me ei oleks pidanud mängima. Võib-olla oleksime pidanud bussi istuma ja vaatama, mida järgmine päev toob. See oli mängijatele väga raske ja ma usun, et see oli vale," sõnas Hjulmand.

Sellega nõustus ka Möller: "nagu Kasper ütles, võtsime otsuse vastu meie, tiimi juhid. Keegi ei peaks mängijaid süüdistama ja ma ei tundnud ka UEFA survet, aga peame mõtlema, kas otsus oli õige. Nõustun Hjulmandiga: me ei oleks pidanud mängima."

Soome võitis laupäevase kohtumise Joel Pohjanpalo teise poolaja väravast 1:0, Taani kohtub B-alagrupi teises mänguvoorus Belgiaga neljapäeval.