Hein pääses Premier League'is esimest korda Arsenali pingile

Eelmisel hooajal oli 19-aastane puurilukk küll seitsmel korral Arsenali pingil Euroopa liiga kohtumistes, aga Inglismaa kõrgliiga mängus on see Heina jaoks esimene kord olla Arsenali koosseisus.

Arsenali esiväravavaht on sakslane Bernd Leno, aga Hein võitleb meeskonna teise väravavahi koha eest noore inglase Arthur Okonkwo ja islandlase Runar Alex Runarssoniga.

Karl Jakob Hein liitus Arsenaliga 2018. aasta suvel Nõmme Unitedist.

