Nool Eesti kümnevõistlejatest: oli fantastilisi ja väga halbu sooritusi

Sydney olümpiamängude kümnevõistluse võitja Erki Nool on siin Tokyos Kanal2 ekspert olnud ja samas aidanud ka Maicel Uibol täna teivashüppes jagu saada 5.50 kõrgusest. Millised emotsioonid sinus on kui nüüd kogu kümnevõistlus on läbi, vaadates Eesti meeste kolmikut ja vaadates võitjat?

"Eesti meeste kolmikut vaadates, siis on kahetised tunded. Oli fantastilisi sooritusi ja oli väga halbasi sooritusi. Selles suhtes kogu võistlus käis üles-alla nagu kiirraudteel või ameerika mäed. Aga kogu ülevaade sellest kümnevõistlusest, siis see on fantastiline. Mis sa oskad öelda, kui tehakse olümpiarekord 9000 punkti, teine koht kõva tase, kolmas koht kõva tase, neljas koht kõva tase. Ütleme need esimesed kaheksa tegid kõik 8300 punkti ja rohkem. Ja 20-aastane austraallane tuleb esmakordselt olümpiamängudele ja saab pronksmedali. Suurepärane. Kümnevõistluse fännina, mis sa hing rohkem soovid saada," oli Nool kümnevõistlusega üldpildis rahul.

Kas meie kolmikust nüüd Johannes Ermil on kõige rohkem tulevikku või tegelikult Karel Tilga oma närveerimisega lihtsalt selle debüüdi siin pidi üle elama niimoodi?

"No eks näeb, järgmised võistlused näitavad. Kareli selline ülepabistamine oli üllatus minu jaoks, sest ta on ju käinud noorte U-18 MM-il Calis ja ta on võistelnud ju tiitlivõistlustel, saanud medali Grossetos. Tal on selliseid mitte küll nii suurel tasemel võistluste kogemusi, aga ikkagi selle aasta NCAA meister, mis on väga suurepärane saavutus. Loodetavasti ta õpib hästi palju sellest suurest ebaõnnestumisest. Seda, et tal potentsiaali on ka madalseisust väljatulekuks näitas see odavise, esimesel katsel 71, teisel katsel 72 ja kolmandal veelgi isiklik rekord ning Eesti kõigi aegade 30. tulemus odaviskes. Niiet ikkagi sisu mehel on," rääkis Nool.

Mis sa ütled Maicel Uibo kohta, sa ise oled väga palju neid tiitlivõistlusi teinud, jälgisid hoolega ja aitasid teivashüppes tal selle rekordi teha, aga tegelikkuses paistis, et ta ei olnud selles võistluses sees nii hästi?

"Ma arvan, et see on hästi adekvaatne hinnang. Teivashüppe keskendumine ja sooritus, mis esiteks ta suutis väga hästi tehniliselt sooritada, sest 5.50 nõuab väga jäika teivast, head jooksu, perfektset sooritust tema tasemel. See oli natuke üllatav, et ta suutis niipalju kõikuda. Kui tal ala ei tulnud välja, siis ta ei suutnud ka nagu viimasel katsel end kokku võtta, siis ei tulnudki välja. Et see oli minu jaoks üllatus. Võib-olla kõige suurimaks üllatuseks minu vaatenurgast sellel võistlusel oli Maicel Uibo kuulitõuge. Kuulitõuge oli selline, et lihtsalt tegi, aga ei näinud, et oleks läinud nüüd panema 15 poolt. Võib-olla selline mitte tõeliselt võitlev oli ka 2.05 katse (kõrgushüppes - toim.), kus kõik katsed olid head, aga natukene ajastamine oli väär ja ei läinud nagu üle tegema. Selles suhtes Uibo võistlus oli kõige rohkem selline üles-alla," oli Nool üllatunud.

"Samas Johannes Erm näitas väga head stabiilsust ja võistlusnärvi. Kui vaadata tema tausta, et kui vähe ta oli saanud erialast treeningut teha, siis ühegi ala kohta ei saaks öelda, et ta ebaõnnestus või midagi ei tulnud välja. Jah, me võime natuke norida kaugushüppega, aga olud olid täpselt sellised nagu nad olid ja ta oli vähe ettevalmistunud. Niiet laias laastus Erm oli ülekaalukalt parim Eesti kümnevõistleja, seda näitab ka lõpuprotokoll, nii punktisumma kui koht. Maicel Uibol oli väga häid alasid sees, väga stabiilne oli kettaheide, tehniliselt oli minu arust väga hea ka tõkkejooks, korralik 1500 meetrit, ülihea teivashüppe. Potentsiaali on igal mehel, miks mitte võiksid kõik mehed kolme aasta pärast Pariisi olümpiamängudel kõrges mängus olla. Isiklikult olin täitsa veendunud, et üks meie mees on kuue hulgas, paratamatult kümnevõistlus mängis vingerpussi natukene, aga selline see kümnevõistlus ja olümpiamängudel võistlemine on," lõpetas Sydney olümpiavõitja.