Tilga: hooaeg on olnud pikk ja puhkust pole olnud

"Ega mul paremaks ei läinud kahe päeva vahel, et suhteliselt sama seis. Hea uudis oli see, et hullemaks ei läinud, aga halb uudis oli see, et paremaks ka ei läinud. Kui eile kaugust ei saanud hüpata, siis kaugushüpe on üldjoontes lihtsam kui teivashüpe. Nad on sarnased, aga teivashüppes ei saa olla ebakindel ja äratõuge pehme. Ma ühe korra proovisin peale joosta, aga kohe kui lõtv samm lõppes ja üritasin kiirendada ning rünnata teibakasti, siis hakkas jalg tagant kiskuma. Seega oli targem seekord mitte proovida," selgitas Tilga.

Tõkkejooksu oli ta hommikul enda sõnul lihtsalt läbi jooksnud ja kettaheiteringis ei saanud tehniliselt hakkama. Sellegi poolest kavatseb Tilga osaleda ka odaviskes ja 1500 meetri jooksus.

"Enda arvates tegime kõik õigesti. Tulime varem kohale ajavahega kohanema. Vedelike tarbimine oli kontrolli all. Hooaeg on olnud pikk, kaheksa kuud saab täis paari päeva pärast. Sisehooaja esimene võistlus oli 7. jaanuaril ja puhkust pole olnud," arutles Tilga, mis võis ikkagi vigastuse põhjustada.