Uibo teivashüppe rekordist: mul on uued jõukohased teibad

"Sai vähemalt mingisuguse rekordi siit võistluselt kätte. Proovikatsetel tuul natuke keerutas. Kui oli vastutuul, siis tundus see joostes päris tugev, et need katsed ebaõnnestusid. Aga kui tuult polnud või oli kergelt tagant, siis oli päris mõnus. Mul on uued jõukohased teibad, viimased paar aastat on olnud üks teivas, mis on praeguseks pehmeks läinud. 5.60 vajab veel hüppamist, ma ei tundnud, et seda ei saaks hüpatud, kuid veel ei suutnud," ütles Uibo, kelle sõnul ka treeningutel on teivashüpe viimasel ajal hästi õnnestunud.

"Tõkkejooksus jäi kiiruslikust plahvatuslikkusest puudu. Polnud kõige hullem jooks, aga lihtsalt püssirohtu millegipärast ei ole. Kettaheite tulemus 46.38 väga ei eruta, parem kui 43 meetrit, aga väikesed tehnilised nüansid ja rohkem ei tulnud," ütles Uibo, kes jäi staadionil enne teivashüpet korraks magama ja teeb ka enne odaviset kindlasti uinaku.

Johannes Erm on jätkuvalt tegemas korralikku võistlust ja asub pärast teivashüpet Uibo järel 13. kohal.

"Tõkkejooks oli enam-vähem nagu ootasin, kettaheites lootsin 46 meetrit saada, natuke jäi puudu, pole üldse hullu, teivashüppes tahtsin 4.70 saada, aga tuli isegi 4.80, mis on super. Praegu peaksin isegi rekordi teisest päevast ees olema," ütles Erm, kes konkurentide tegutsemist ei jälgi ja oma hetke kohta ei soovinud isegi ajakirjanikelt kuulda.