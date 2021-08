Rahvusnaiskond lõpetab koondisesuve kontrollmängudega Soome vastu

Mängud on pealtvaatajatele avatud ja tasuta, 5. augustil toimuvast mängust näeb otsepilti Postimehes.

Naiskond treenis suve esimeses pooles Tallinnas ja seejärel Paides, kus oli kaasatud 26 mängijat, sealhulgas mitmed noored. Ka hetkel tegeletakse noortekoondistega eraldi laagris Türil, et noored oleksid juba varakult tuttavad rahvusnaiskonna mängusüsteemidega.

Peatreener Lorenzo Micelli on suviste laagritega väga rahul ja ütleb, et noortes on suur potentsiaal. "Paide laager oli raske, andsime ju neli trenni päevas, sest tegutsesime eri gruppides. Aga jään väga rahule, sest nautisin noortega töötamist. Ka kogenumad mängijad on nüüd pärast pikemat treeningperioodi saavutanud hea vormi, mille pealt on hea mängida. Kahjuks polnud meil EM-valiksarja eel võimalust nii pikalt treenida, aga on, nagu on ja nüüd vaatame tulevikku, kus on palju noori," sõnas juhendaja.

"Ka Tartus oleva 17 mängija seas on mitu väga noort mängijat – Janelle Leenurm, Sonja Siimson, Maren Mõrd, Liisbet Pill. Oleme neid järk-järgult naiskonna juurde kaasanud ja koondise senine "nägu" on muutumas. Ka kogenumad mängijad on kõvasti tööd rabanud ja uuel klubihooajal mängib enamik neist taas välisliigades, mis peaks ka rahvuskoondise taset tõstma. Mul on väga hea meel, et nad on otsustanud võrkpallile pühenduda ja ootan seetõttu väga järgmist koondisesuve, et näha nii koondise põhijõude kui noori," lisas Micelli.

Naiskonna koosseis Tartus:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Ingris Suvi, Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Kristiine Miilen, Eva Liisa Kuivonen, Sonja Siimson, Maren Mõrd

Temporündajad: Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Merilin Paalo, Janelle Leenurm