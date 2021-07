Henn euromängu eel: proovime jõudude vahekorra teha võimalikult võrdseks

Kui FC Flora oli avaringis kahe mängu kokkuvõttes 5:0 parem Malta klubist Hibernians, siis valitsev Poola meister Varssavi Legia alistas Norra meisterklubi Bodö/Glimti 5:2. Viimastel aastatel on Flora eurosarjade eelringides tugevate Euroopa tiimide vastu näidanud südikaid esitusi ja avamängus on eelkõige oluline hoida seis selline, mis lubaks edasipääsust mõelda ka teise kohtumise eel.

"Eks vastane dikteerib palju seda, kuidas mängida saame, aga proovime taaskord näidata nii palju kui võimalik ka oma mängu," kinnitas Flora peatreener Jürgen Henn. "Meie põhimõtted on eelmiste aastatega jäänud samaks: ükskõik kui tugev vastane, proovime jõudude vahekorra nii võrdseks teha, kui vähegi võimalik. Eriti mäng Eintrachtiga andis võib-olla kogemuse, millele saame toetuda: mingis mõttes teame, milleks valmis olla. Legia on kodus publiku mõttes võib-olla natuke äkilisem, aga mingisugune toetuspunkt meil on olemas."

Varssavi Legia saatis küll eelmisel nädalal Flora mängule Pärnu Vapruse vastu oma skaudi, ent täit pilti sealt kätte ei saadud. Nii keskenduvad vastased enne kohtumist Flora eelmiste aastate eurosarja mängudele, samuti kohtumistele Hiberniansi vastu.

"Me keskendume peamiselt Flora eurosarja mängudele: matšidele Malta klubi ning Zagrebi Dinamo vastu," rääkis Legia peatreener Czeslaw Michniewicz pressikonverentsil. "Oleme muidugi vaadanud ka liigamänge, kuid Flora on nendes kohtumistes domineeriv, mängivad vabalt ja löövad palju väravaid."

"Ma ei tahaks uskuda, et see on see, mida me näeme siin meie mängus. Flora ei mängi kindla süsteemiga, neil on palju individuaalset kvaliteeti. Eriti Vassiljev, kes

on võrratu mängujuht. Me tunneme teda väga hästi tema Poola aegadest."

"Neil on ka kiired ääred Zenjovi ja Ojamaa näol, kes väga sageli püüavad mängida üks-ühele. Nad on väga ohtlikud standardolukordadest ja on füüsiliselt tugevad. Neilon ka mõned pikad mängijad ja samuti kasutavad nad standardolukordades erinevaid lahendusi," iseloomustas Poola klubi loots Eesti meistrit.

Kolmapäevane mäng algab Varssavis kell kümme õhtul. Otseülekannet on võimalik vaadata ERR-i spordiportaalist.