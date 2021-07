Varssavi Legia saadab Flora jaoks valmistumiseks Eestisse skaudi

Et eestlasi võimalikult hästi tundma õppida, lähetab Legia reedeseks Pärnu Vaprus - Tallinna Flora mänguks Eestisse skaudi, vahendab Soccernet.ee.

"Edasipääs ei tulnud lihtsalt, sest vastas oli väga nõudlik sats. See oli väärt, et me kulutasime nii palju aega rivaali analüüsimisele. Mängisime targa kohtumise - täpselt sellise, nagu Euroopas peakski," ütles Legia peatreener Czeslaw Michniewicz pärast meeskonna esimese kvalifikatsiooniringi kohtumist Bodö/Glimtiga.

"Oleme väga õnnelikud. Teame nüüd, et eestlased mängivad reede õhtul kell 19.30 oma liigamängu. Kindlasti keegi meie seast läheb sellele kohtumisele. Peame olema kohtumiseks perfektselt valmistunud," lisas Michniewicz.

Flora ja Legia kohtuvad 21. juulil Varssavis, korduskohtumine toimub 27. juulil Tallinnas.

Loe pikemalt Soccernet.ee portaalist.