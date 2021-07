EM-pronks Pihela: ma nii hullult pabistasin enne võistlust

"Viimase arengu on toonud järjepidevus," lausus Sven Andresoo hoolealune. "Oleme teinud korralikult trenni. Viimased aastad Sveni käe all. Oleme tehnikat lihvinud. Et jõuda 90 [ehk 1.90 - ERR] piirini, tuleb kõvasti hoojooksu parandada."

"Enne võistlust oli mul kohutav närv. Ma nii hullult pabistasin, aga staadionile jõudes läks paremaks. Hüpete ajal oli täitsa normaalne olla. Ma ei arvanud, et sellise tulemusega saab medali. Arvasin, et tuleb ikka üle 90 hüpata."

Kõige rohkem tuge saab vastne EM-pronks perekonnalt. "Minu jaoks on pere tugi kõige olulisem. Mul oli täna terve pere siin vaatamas - kõik nutsid."

Tegemist pole viimase tiitlivõistlusega sel hooajal, sest ees ootab ka juunioride MM. Kas ka seal on medalilootust? "Ma ei teagi. Nüüd tuleb kindlasti palju uusi nägusid. Tore on unistada ja loota, aga tuleb ka realistlikult mõelda, korralikult treenida."