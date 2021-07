Kalkun uuest saatesarjast: see ei ole spordisaade, vaid saade inimestest

Kalkun ütles "Vikerhommikus", et tema näeb uut saadet mitte spordisaatena, vaid saatena inimestest. "Sarnast saadet võiks teha ükskõik mis eluvaldkonna inimestest ja eelkõige paelus see mind läbi selle, et on võimalik süvitsi rääkida ka sportlastega nende tunnetest, nende tahtest, kust see tuleb, miks nad üldse teevad mida nad teevad," selgitas Kalkun.

Ta selgitas, et idee saate tegemiseks tuli dokumentaalfilmist Taani arhitekti Bjarke Ingelsi kohta, kes postiljonina töötades leidis eneses tahte linnapilti muuta ning hakkas maju joonistama. See tahe on viinud ta välja näiteks New Yorki, kus taanlane on elukeskkonda kujundanud.

"Samamoodi, kui hakata mõtlema sportlase tahte peale: miks sa tahad 250 kg tõsta või miks sul on vaja hüpata 8 m kaugusele kaugusest, see peab kuskilt seest tulema," ütles Kalkun ja lisas, et talle tundub, et tänapäeval on vähe aega teistega rääkida ja neid kuulata.

"Mingid lood mingist ajast, mis oleks võib-olla mulle õpetlikud ja mis suunaksid mõtlemist parema elu suunas kasvõi. Neid lugusid pole meil aega kuulata, kui käin ajakirjanikuna võtetel, siis on üks-kaks küsimust, emotsioon, kommenteeri tulemust ja paneme loo kokku. Aga me ei jõua inimeseni," lisas Kalkun.

Ta lisas, et saatis enne lindistamisi sportlastele kirja, milles seletas, kuhu ta vestlusega jõuda soovib ning mida sportlased teha võiksid, kui intervjuule tulevad. Mõni neist ütles ka intervjuust ära. "Huvitav on see, et just naissportlased olid need, kes ei tahtnud seda teha, mehed pigem ei kõhelnud."

Kalkun ütles, et tuttav dokumentaalfilmide looja ütles, et suurim üllatus oli see, et "sportlased ei olnud trennis, kui mõistust anti". Ajakirjanik lisas, et sarjas osalenud sportlased oskasid väga hästi lahti mõtestada seda, mis tähendab tahe, töö, valu, rõõm ja kuulsus avalikus ruumis.

"Mind mõne puhul üllatas väga, kui hästi sportlane on võimeline rääkima. Kasvõi triatloniga küll lõpetanud, aga nüüd treeneriks saanud Marko Albert. Kuidas ta annab edasi seda, et teed seda tööd, sul on pere kõrval, sa oled kuus tundi olnud rattatrennis, kõik läbi higistanud, mis annab higistada ja sa tuled koju ja keegi ei aplodeeri sulle. Ja tead, et lähed järgmisel päeval uuesti ja sul peab olema energiat oma lastega tegeleda," ütles Kalkun.

Saatesari "Võidu nimel" jõuab ETV ekraanile alates 18. juulist pühapäeva õhtuti pärast AK spordiuudiseid kell 21.35.