Veoautokrossi Eesti ja Balti hooaeg sai alguse Missos

Vaatamata hooaja hilisele algusele, tuli uuenduskuuri läbinud autokrossile võistlejaid ning pealtvaatajaid nii Eestist kui ka Lätist. Uuendusena on nüüdsest veoautokrossis starte rohkem. Varasema kahe poolfinaali ja ühe finaali asemel toimus seekord kolm eelsõitu ning seejärel ülipõnevad finaalsõidud.

Võistluspäeva alustasid eelsõidud, kus põnevat vaatamist jagus kõikidesse võistlusklassidesse. Finaalsõitudeks tehti parandusi nii tehnikale, rehvidele kui ka võistlejatele endile, kõik pidid seekord toime tulema erakordse kuumusega. Esimesena selgitati finaalsõitudes välja võitja GAZ-51/52 ning GAZ-53 klassides ning seejärel selgusid parimad veobagide võistlusklassis.

GAZ-51/52 klassivõitja Veiko Hirsniku sõnul oli võistluspäev põnev ning pakkus pinget kõigis sõitudes. "Võistluspäev algas nagu praegusel ajal ikka - kuumalt. Eelsõitudega peab ikka väga rahul olema, kui suutsin GAZ-53-dega sama kiiresti sõita. Rehvid olid natuke teistsugused kui vastastel, aga märjal pinnasel toimisid väga hästi. Samal ajal kui teised uisutasid, siis mina sõitsin," ütles Hirsnik.

Hirsnikule järgnesid võistlusklassis Andre Mõttus ja Markus Varrik.

GAZ-53 klassis sai võidu Mait Mäesaar, kes ütles, et kuum ilm muutis olud autos niivõrd keeruliseks, et sõidu ajal jalgu põrandale panna ei saanud. "Finaalis läks kõik nii nagu pidi minema – sain stardis hästi minema, kontrollisin sõitu, kõik toimis. Tänan muidugi ka enda mehaanikuid, kes olid väga tublid ning said auto ilusti toimima," ütles Mäesaar.

Veobagide võistluspäeva muutis ärevaks eelsõitudes põlema süttinud Mart Henningu auto, õnneks aga pääsesid nii sõitja kui ka tehnika suuremate kahjustusteta ning oli võimalus võistluspäeva siiski jätkata. Veobagide klassivõit läks Läti võistlejatele, parima tulemuse saavutas Dinars Ramats. Hoolimata ehmatavatest sündmusest saavutas eestlastest parimana võistlusklassi kolmanda koha Mart Henning.

Autokrossi järgmine etapp sõidetakse 22.augustil Lätis Smiltenes.