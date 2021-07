Suri mitmed Eesti sõudjad tippu aidanud treener Mihkel Leppik

"Eesti sõudjate pere on sügavaimas leinas: täna öösel lahkus 88 aasta vaenuselt taevastele järvedele-jõgedele Eesti sõudmise grand old man Mihkel Leppik – üks neist, kes pani aluse sõjajärgsele Eesti sõudmisele ja tulevastele suurtele medalisõitudele," teatas Eesti Sõudeliit. "Avaldame kaastunnet lähedastele ja langetame leinas pea!"

2019. aasta sügisel oli Leppik "Prillitoosi" erisaadete "Meistrite meistrid" üks osalistest ning seal rääkis tema õpilane, olümpiahõbe Jüri Jaanson: "Mihkel on tõsine Eesti mees, tammsaarelik - tee töö, näe vaeva. Tema mõte oli, et rauast mehed – need teevad oma tulemusi, mitte teised. Mihkel on Eesti sõudmise tugipunkt. Kui Mihkel Leppiku ajajärk sealt vahelt ära võtta, siis oleks palju järgnevat tulemata jäänud."

Leppik tunnistas saates, et maailma tippude vormimine ei ole olnud tema peamine eesmärk. Kui on õnnestunud, siis on hästi läinud, kui mitte, siis tal on vähemalt tahtmine olnud. Leppik pühendas sõudmisele kogu oma elu ning kuna tal endal järeltulijaid ei ole ning abikaasa on läinud manalateed, siis on ta uhke oma teiste laste üle, kes on uhkust valmistanud kogu Eestile, rääkis ta saates.