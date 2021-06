Eesti kettagolfi esikolmik esindab MM-il tervet Euroopat

Eesti kettagolfimängijad Kristin Tattar, Albert Tamm ja Silver Lätt osalevad ainsate eurooplastena 22.–26. juunil toimuvatel maailmameistrivõistlustel USA-s. Veebiväljaande Ultiworld Disc Golf kohaselt on Kristin Tattar kindlalt favoriitide hulgas.

Üle-eelmisel aastal võitis Tattar USA naiste meistrivõistlused, edestades valitsevat maailmameistrit nelja viskega. Sama aasta maailmameistrivõistlustel mängis ta end kuuendale kohale. Just nende tulemuste ning teda iseloomustava sihikindluse ja töökuse tõttu peetakse Tattarit üheks favoriidiks.

Tervet maailma muutnud 2020. aasta tuli aga suurvõistluste mõttes vahele jätta. "See on hoopis teistmoodi tunne ja pinge – võistelda MM-il," kirjeldas Tattar naasmist tipptasemel võistlemise juurde. Ta lisas, et ei lase end segada eesmärkidest, vaid võistleb üks vise korraga, sest lisaks pausile suurvõistlustest tuleb rinda pista ka reisiväsimuse ja ebatavaliste võistlustingimustega.

Võistlusala Utah's asub pea pooleteise kilomeetri kõrgusel merepinnast, mis muudab märgatavalt ketaste lennuomadusi. Ka reis piiratud ligipääsuga USA-sse oli tavapärasest pikem – eelnevalt tuli mängijatel veeta vähemalt kaks nädalat väljaspool Schengeni ala.

"Igal mängijal on kindlasti omad raskused, mida ületada. Ma olen väga motiveeritud vaatamata kõigele ning kindlasti lähen endast parimat andma ja pingutan iga hinna eest!" lisas Tattar.

Väljaspoolt Ameerika Ühendriike osaleb kettagolfi maailmameistrivõistlustel neli sportlast – üks kanadalane ning kolm eestlast, kes on seega ka ainsad eurooplased.