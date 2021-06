USA politsei tulistas võistluse ajal ratturitele otsa sõitnud autojuhti

Vahejuhtum leidis aset maanteerattavõistlusel Bike the Bluff, kus ühtlasi selgitati Arizona osariigi meistrid. Laupäeva hommikul kohaliku aja järgi kell 7.25 sõitis Ford F-150 juhtinud meesterahvas mitmele võistluses osalenud ratturile otsa, teatas politsei. New York Timesi andmetel sõitis mees otsa rattureile, kes võistlesid vanusekategoorias 55+.

55-aastane Tony Quinones kirjeldas New York Timesile, et oli koos teiste sama vanuseklassi ratturitega sõitnud umbes kuus minutit, kui märkas, et vastassuunast tulnud must pikap sõitis üle kolme raja ja suundus ratturite poole. Quinones ütles, et arvas, et juht tahab parklasse keerata, kuid tegelikult sõitis ta hoopis Quinonese ees sõitnud ratturitele otsa. "Ma ei tea, kes see mees oli või mis oli tema motiiv, aga ta sõitis sihilikult otse meie grupile otsa ja oli kuulda, et ta veel kiirendas," ütles Quinones.

Kohalikku haiglasse viidi kuus ratturit, kellest neli on kriitilises seisus, üks rattur toimetati helikopteriga Phoenixi haiglasse. Lisaks vajasid veel kaks-kolm ratturit esmaabi.

Quinones kirjeldas, et pärast ratturitele otsa sõitmist põrutas auto vastu telefoniposti. Mitmed jalgratturid jooksid auto juurde ja hakkasid karjudes nõudma, et juht väljuks, kuid selle asemel mees hoopis tagurdas ja sõitis minema.

Politsei teatel asuti pärast kokkupõrget sündmuskohalt põgenenud kahtlusalust jälitama ning ühe poe taga politseinik tulistas kahtlusalust. Viimase info kohaselt on 35-aastane mees kriitilises, kuid stabiilses seisus.