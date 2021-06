Kärdla Race algas päikesepaiste ja tugeva tuulega

Kärdla sadamas kell 13 toimunud regati avamisel tervitasid purjetajaid Hiiu vallavanem Hergo Tasuja, kes avaldas rõõmu, et Kärdla sadamas just selline võistlus toimub. Jahtklubi Dago klubiülem Kai Kallas ja Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas. Käesoleva aasta Kärdla Race on Hiiumaa kõigi aegade suurim purjeregatt, kus on osalemas 192 noort purjetajat. Avakõnedes kiideti suurepäraseid tingimusi Kärdla sadamas.

Tareste lahel puhus reedel tugev, kuid pagiline lõunatuul kiirusega 6-12 m/s. Purjetajad pidid pagide leidmisel ja tuulepöörete kasutamisel olema eriti terased, sest tuul oli muutlik. Kõigis klassides peeti reedel kavas olnud kolm võidusõitu.

Optimist klassis läks kolme sõidu järel juhtima kõik sõidud võitnud Martin Rahnel kahe punktiga. Teisel kohal on Kaur Vesberg nelja punktiga ja kolmas Ann Carolin Victoria Vürst seitsme punktiga.

Zoom 8 klassis läks juhtima kaks sõitu võitnud Karmel Elis Purje kahe punktiga. Teisel kohal on ühe sõiduvõidu korjanud Britta Maipuu nelja punktiga ja kolmandal kohal Juta Koov kuue punktiga.

Laser 4.7 klassis võitis kaks sõitu Pert Salundi ja asus juhtpositsioonile kahe punktiga. Teisel kohal on ühe sõidu võitnud Karel Ratnik kolme punktiga ja kolmandal positsioonil asub lätlane Emils Amsils.

Laupäeval algavad võistlussõidud kell 11 ja plaanis on pidada neli sõitu.