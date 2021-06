Jõesaar suundub tugevasse Saksamaa klubisse

27-aastane ja 198 cm pikkune Jõesaar alustas 2020/21 hooaega Hispaania kõrgliigas Manresas, aga poolte kokkuleppel lõpetati detsembris koostöö. Jõesaar viskas seal keskmiselt 14,5 minutiga 3,5 punkti ja võttis 2,3 lauapalli. Kalev/Cramos tõi ta 25,4 minutiga keskmiselt 10,6 punkti ja hankis 5,0 lauapalli, vahendab Korvpall24.

"Pärast aastaid Kalev/Cramos mängimist arvan, et on aeg karjääris järgmine samm teha. Olen väga tänulik, et treener Korner ja Bayreuthi klubi organisatsioon on andnud mulle võimaluse oma potentsiaali näidata," ütles Jõesaar.

Bayreuth pole tegelikult sugugi võõras klubi Eesti korvpallis. Praegu Itaalia esiliigas Mantova Stingsi esindav Rain Veideman läks 2011/12 hooaja teiseks pooleks sinna laenulepingu alusel toonasest Tartu Ülikool/Rock meeskonnast ja viskas keskmiselt 7,5 punkti.

Jõesaar siirdub välismaale mängima kolmandat korda, olles varem pallinud lisaks Eestile ka kahes Hispaania klubis.

