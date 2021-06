Võhandu maratoni võit jäi taas Eestisse

Kauaoodatud Võhandu aerutamismaraton sai stardipaugu laupäeva hommikul kell 7 Tamula järvel. 100-kilomeetrist ja maksimaalselt 24-tunnist Võhandu jõe teekonda alustas üle 900 paadi.

Kaheksa tundi ja kaheksa minutit pärast starti jõudsid esimesena finišisse Indrek Kermon ja Andres Kaju, lüües teist aastat järjest leedukate pikalt valitsenud võidutrooni.

"Kohe stardis pandi siuke tempo peale. Järveringilt maha tulles olin kindel, et me ära ei võta seda. Aga siis läks teistmoodi. Ütleme, sprinterid me ei ole, aga pika otsa peale tulid eelised välja," sõnas Andres Kaju.

"Hakkasime paar päeva enne vett kõvasti jooma. Ega ei ole lihtne pingutada kaheksa tundi järjest 25-kraadise palavusega," ütles Indrek Kermon. "Vahepeal on tuul tagant ja siis on tunne selline, et õhk seisab ja on veel palavam isegi. Aga tulime toime, kastsime ennast vahepeal."

Osalejatel oli ka tavapärasest rohkem aega treenida, sest maraton pidi algselt toimuma 7. aprillil. Pärast kahte kuupäevamuutmist said korraldajad lõpuks valitsuselt eriloa.

"Kogu aeg olla valmis oli väga-väga raske. See teadmatus. Täna on tõesti hea tunne, et lõpuks ometi sai ta ära tehtud," rõõmustas Võhandu maratoni peakorraldaja Hillar Irves. "Ega nüüd vist enam ei vääna midagi, maraton saab ära tehtud ja loodame, et hommikul varatundidel jõuavad ka viimased sama rõõmsalt, nagu need, kes hetk tagasi jõudsid."

Kokku osales Võhandu maratonil pea 2000 aerutajat.