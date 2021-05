Võhandu maratoni peakorraldaja: valitsuse otsus oli täielik pauk allapoole vööd

"See oli täielik pauk allapoole vööd. Eks ma olen kursis kõikide asjadega. Vaatasin, kuidas loa said Tartu maraton ja Estoloppet. Mis olid numbrid siis? Proua president käis maratoni sõitmas ja mingit probleemi ei olnud suusamaratonidel," lausus Irves intervjuus Vikerraadiole.

"Võhandust rääkides on distants kordades pikem ja vahed inimeste vahel... distantsi hoidmine on eos juba sisse kirjutatud. Kui esimene finišeerub, on viimane 75 km kaugusel. Paatides ei ole võimalik üksteisele lähedale minna."

Valitsus andis reedel eriloa ka Rally Estoniale ja võrkpalli Kuldliiga turniirile. Lisaks arutati ka 22. maile planeeritud Võhandu maratoni toimumist, aga epidemioloogilise olukorra tõttu seda vastaval kuupäeval lubada ei soovitud.

"Me olime väga-väga kindlad, et selle loa saame. Aga kahjuks jah - täiesti arusaamatu! Ma ei mõista seda olukorda. Tuhanded inimesed võivad reisida jumal-teab-kuhu kontrollimatult," jätkas Irves.

"Kontrollitud olukorras rangete tingimuste najal... valvsa pilgu all, tervisekaitse valvsa pilgu all meie oma Eesti inimesed, välitingimustes kõiki reegleid arvestades - ja keelatakse ära! Ütleme nii, et täiesti mõistmatu. Ma ei saa sellest aru."

Irves ise pole pärast vastavat teadet valitsuselt täiendavaid põhjendusi uurinud. "Kas meie valitsus on andnud kunagi mingit mõistlikku vastust? Nad võivad ainult rääkida... ma ei ole helistanud sinna. Kellele ma ikka helistan, et küsida, miks te nii tegite. See ei muuda enam midagi. Nad on oma otsuse teinud."

Võhandu maraton on alates 2006. aastast Võhandu jõel korraldatav ca 100 kilomeetrit pikk aerutamismaraton, kus viimati startis mullu sügisel üle 800 paatkonna. Rekordilisel 2019. aastal läks teele enam kui tuhat paatkonda, kellest lõpetas 968.