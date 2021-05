Võhandu maraton loodetakse läbi viia juunis

Võhandu maratoni korraldajatele on arusaamatu valitsuse otsus mitte lubada pidada üritust välitingimuses, kus oleks võistlejatel olnud võimalik hoida teistega distantsi.

"Plaan oli 16. Võhandu maraton korraldada 22. mail, aga kahjuks valitsus pani käe ette sellele, meile mõistmatul põhjusel," lausus peakorraldaja Hillar Irves ETV-le.

Terviseamet pidas Võhandu maratoni osalejate arvu liiga suureks ning nägi võimalike kontaktide tekkimisel viiruseleviku ohtu.

"Terviseamet arvas, et ikkagi et nii suure rahvaürituse korraldamine toob kaasa teatud riskid," lausus ameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko. "Nad näivad ju erinevad kohad läbi, tulevad oma paadist ju välja ja suhtlevad teiste inimestega. Seal on ka tugimeeskonnad. Inimeste kokkusaamine saab olema niikuinii."

Siiski ei pruugi maraton sel aastal ära jääda. "Õnneks saime oma koostööpartneritega asjad ümber mängitud ja täna on uueks kuupäevaks 12. juuni," teatas Irves. "Sellel nädalal läheb valitsusele uus taotlus Võhandu maratoni toimumiseks 12. juunil."

Juba 16 korda maratonil osaled soovinud Tõnu Hendriksoni jaoks tekitab ürituse edasilükkamine palju küsimusi. "Ma oleksin kindlasti osalenud," ütles Hendrikson. "Täiesti kahju on, et see lükkub edasi ja me ei tea millised tingimused järgmine kord on ja kas on võimalust üldse osaleda, sest paatkonnas on kaks inimest või rohkemgi. Ka teine pool peab saama osaleda, see ei sõltu ainult minust.