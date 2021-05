Taimsoo: ma ei kahelnud kordagi, et olümpiakoha ära toome

"Mina ei kahelnud ausalt öeldes kordagi enne seda võistlust ega ka võistluse käigus, et me seda kohta ära ei too," ütles Taimsoo võistluse järel ERR-ile. "Kui kahe kõrva vahel on kõik korras ja suudad jääda rahulikuks, siis tuginedes selle aasta tulemustele võib olla kindel, et kui enam-vähem oma tööga hakkama saame, siis selle koha ka ära toome."

Taimsoo lausus, et võistluse eel ei pidanud ta Venemaad Eesti suurimaks konkurendiks. "Nende ajalugu neljapaadis on päris tugev ja alahinnata ei saa kedagi. Eriti siis, kui võitlus käib olümpiakohtade nimel. Kahtlemata nende poolt hea ja ilus sõit," ütles kogenud sõudja.

Taimsoo sõnul kahtlustati siiski, et Venemaa võib stardist kohe täie hooga minema panna. "Me olime selleks valmis. Muidugi vahe finišis ei olnud suur. Olin isegi alguses kindel, et olime teised, aga sellele vaatamata saime nad lõpuks kätte ja lõpp hea, kõik hea," oli 34-aastane sõudja rahul.