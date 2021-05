Eesti jalgpallikoondis alustab Balti turniiri kindlate võidumõtetega

Eesti koondis saab Balti turniirile ja mängule Soomega minna vastu praktiliselt oma parimas rivistuses. Taasiseseisvusperioodil Eesti Balti turniiri võitnud ei olegi, seetõttu on eesmärk suur ja meeskond selleks valmis.

"Ma arvan, et terve meeskond on minuga nõus, et me läheme Balti turniiri võitma. See on meie ainuke ootus," kinnitas poolkaitsja Mattias Käit. "Eelmistel aastatel ei ole võib-olla ka tervet võistkonda kokku saanud. Kui vaatan praegu nimekirja ja hommikusöögilauas nägime mängijaid, on meil tegelikult päris tugev sats koos. Kõik parimad on kohal."

Ka peatreener Thomas Häberli rõhutab Balti turniiri võitmise olulisust. Märtsis ta koroonaisolatsiooni tõttu koondist juhendada ei saanud. Koosseisuvalikul ta üht mängu teisele ei eelista ja kõik otsused tehakse vastavalt olukorrale. Avamängus Leeduga on ebaselge Karol Metsa kaasa tegemine, kelle hooaeg Saudi Araabias lõppes alles pühapäeval.

"Me vaatame pärast esimest mängu, kuidas mehed ennast tunnevad. Meil on kahe mängu vahel piisavalt aega. Ma ei oska hetkel öelda, mis koosseisuga mängime Läti vastu. Vaatame mäng-mängult," sõnas Häberli.

"See aasta minnakse väga selgelt võidu peale mängima," tõdes ERR-i jalgpalliekspert Joel Indermitte. "Arvestades, et tegemist on esimese mänguga, kus Thomas Häberlil on kogu võistkond koos, olen üsna kindel, et kõik meie jõud ja ressursid lähevad sellele, et karikas lõpuks koju tuua."