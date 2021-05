Kaidi Kivioja sai triatloni MK-etapil 11. koha

Kivioja lõpuaeg oli 1:02.29. Ühtekokku oli stardis 57 naist.

Ujumise lõpuks oli Kivioja kaotus liidrile 51 sekundit ning juhtgruppi ta ei pääsenud. Rattarajal tuli läbida kolm korda raske tõus, mis pani sportlased tõsiselt proovile. Eestlanna suutis rattas teha väga head tööd ning parandada oma positsiooni. Jooksudistantsil pani Kivioja endast kõik välja ning lõpetas MK-etapi 11. kohaga. "Olen rahul! Alati saab paremini, aga täna oli see mu maksimum. Arzachena on kindlasti üks raskemaid radasid, kus ma võistelnud olen, aga just see mulle sobibki," vahendab Eesti Triatloni Liit Kivioja sõnu.

Naiste võistluse võitis sakslanna Marlene Gomez-Islinger, kellele järgnesid šveitslanna Julie Derron ja itaallanna Verena Steinhauser. Meestest võitis Arzachena MK-etapi inglane Jonathan Brownlee šveitslase Adrien Briffodi ja hispaanlase Mario Mola ees.

Kivioja järgmine start on juba järgmisel pühapäeval Leedsis toimuval maailmameistrivõistluste etapil.