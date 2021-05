Venemaa sai viimase kümne minuti abil Šveitsist jagu

Anton Burdassov viis venelased teisel kolmandikul juhtima, aga kolmandal perioodil õnnestus Nico Hirschieril viigistada.

Mõne minutiga kallutas Venemaa siiski mängu oma kasuks: kõigepealt skooris Pavel Karnauhhov ja seejärel Sergei Toltšinski, kes ka paar sekundit enne lõppu saatis litri tühja väravasse.

Tabeliseis: 1. Venemaa 12 punkti (5 mängust), 2. Slovakkia 9 (4), 3. Šveits 9 (5), 4. Tšehhi 8 (5), 5. Taani 8 (5), 6. Rootsi 6 (5), 7. Valgevene 4 (5), 8. Suurbritannia 4 (6).

USA võitis B-grupi kohtumises Norrat 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Tabeliseis: 1. USA 12 (5), 2. Soome 10 (4), 3. Kasahstan 10 (6), 4. Saksamaa 9 (4), 5. Läti 8 (5), 6. Kanada 6 (5), 7. Norra 5 (6), 8. Itaalia 0 (5).

Enne mängu:

Nii Šveits kui ka Venemaa on turniiri alustanud kolme võidu ning ühe kaotusega: Venemaa kaotas enda turniiri kolmanda mängu Slovakkiale 1:3 ja Šveits pidi samuti enda kolmandas mängus tunnistama Rootsi 0:7 paremust.

Meeskonnad jagavad A-alagrupis 9 punktiga esikohta, sama palju punkte on kogunud ka Slovakkia. Grupi neljas kaheksa punktiga Taani, kuue punktiga viiendal kohal paikneb grupis Rootsi, neile järgnevad Tšehhi, Suurbritannia ja Valgevene.

Samaaegselt mängivad B-alagrupis Norra ning Ameerika Ühendriigid. USA-l on võiduga võimalus haarata grupis esikoht, aga grupiliidrid Saksamaa ja Soome on veel laupäeva õhtul kell 20.10 võistlustules. Ka see mäng on ülekandena ERR-i spordiportaalis saadaval.