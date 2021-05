Rootsi jäi jäähoki MM-il esmakordselt veerandfinaalist välja

Jäähoki MM-il alistas Venemaa esmaspäeval õhtul A-alagrupis Rootsi karistusvisete järel 3:2. See tähendab ühtlasi, et 11-kordne maailmameister ei pääse tänavu alagrupist edasi.

Rootsi alustas kohtumist selg vastu seina olukorras, sest A-alagrupis varem lõppenud kohtumises alistas Tšehhi karistusvisete järel 2:1 Taani, lükkas viimased konkurentsist ning Rootsi esialgu ka nelja parema seast välja.

Rootsi läkski kohtumist kaheksaminutilise mängu järel juhtima, kui täpne oli Jesper Froden. Seejärel ei nähtud väravaid enne otsustava kolmandiku lõpus alanud tulevärki: esmalt viigistas Anton Slepõšev 52. minutil seisu ning kõigest 12 sekundit hiljem viis Aleksandr Barabanov hoopis venelased juhtima.

Viis minutit enne kolmandiku lõppu tõi Victor Olofssoni tabamus tabloole 2:2, aga rohkem väravaid ei nähtud. Kolmandal perioodil tegi Rootsi 12 pealeviset Venemaa nelja vastu. Karistusvisetes oli Venemaa parem 3:2 ning see tähendab, et Rootsil pole enam võimalik grupist edasi pääseda.

Kuigi Rootsi lõpetas 1937. aastal MM-turniiri üheksanda kohaga, mängiti toona sootuks teise turniirisüsteemiga. Modernsel ajal on rootslased alati vähemalt kaheksa parema sekka pääsenud, mistõttu on tänavune altminek nende jaoks ajalooliselt kehvaks tulemuseks.

A-grupis on selged kõik edasipääsejad: Venemaa on kogunud 14, Šveits ja Slovakkia 12 ning Tšehhi kümme punkti.

Enne mängu:

11-kordne maailmameister Rootsi on enne oma viimast alagrupimängu keerulises seisus, sest kaotuse või viigi korral on nii Tšehhil, kui ka Taanil võimalus Rootsi turniir lõpetada juba alagrupifaasis. Rootsi on kuue mänguga kogunud üheksa punkti, millega ollakse hetkel kinni viimases edasipääsu tagavas kohas. Taani ja mängu vähem pidanud Tšehhi jäävad maha ühe punktiga.

Venemaal on kirjas neli võitu ja üks kaotus ning 12 punktiga ollakse hetkel alagrupis teisel kohal. Idanaabritel on võimalik tagada alagrupist edasipääs viigi või võidu korral. Turniiri käigus on alistatud nii Tšehhi, Suurbritannia, Taani, kui ka Šveitsi koondised ja ainus kaotus võeti vastu skooriga 1:3 Slovakkialt.