Tokyo 2020 juht: me ei mõtle olümpiamängude ärajätmisele

Tokyo olümpia korralduskomitee juht Seiko Hashimoto kinnitas, et kuigi Jaapanis on koroonanakkuste arv viimastel päevadel jälle tõusuteel olnud, ei kaaluta olümpiamängude ärajätmist.

Jaapanis on ekspertide hinnangul alanud koroonaviiruse neljas laine, mistõttu on viimastel päevadel tulnud piiranguid karmistada. Tokyo olümpiamängudeni on aga jäänud vähem kui sada päeva – avatseremoonia on kavas 23. juulil. "Me ei mõtle olümpiamängude ärajätmisele," teatas Hashimoto. "Jätkame enda senise tööga, et võtta kasutusele korralik turvalisuse protokoll, et inimesed tunneksid end olümpia ajal täielikult turvaliselt."

Tokyos tuvastati viimase ööpäevaga 729 nakkusjuhtu, mis on viimaste kuude rekord.

Värske uuringu kohaselt arvab juba pea kaks kolmandikku jaapanlastest, et Tokyo olümpia tuleks ära jätta või taaskord edasi lükata.

Jaapani võimupartei kõrge liige hoiatas neljapäeval, et Tokyo olümpiamängud tuleb ära jätta, kui nende korraldamine pole enam võimalik seoses koroonanakkuste arvu tõusuga. "Me peame tühistama kõhklemata, kui see pole enam võimalik," tsiteeris uudisteagentuur Jiji Press neljapäeval liberaaldemokraatliku partei (LDP) peasekretäri Toshihiro Nikai sõnu.

"Kui nakkused levivad olümpia tõttu, siis ma ei tea, mille jaoks olümpia on," lisas Nikai, kes on võimupartei tähtsuselt teine poliitik.

Pea kuu aega tagasi otsustati, et rahvusvahelisi pealtvaatajaid olümpiale ei lubata, nüüd tõdesid ametnikud, et võib-olla ei pääse võistluspaikadesse ka kohalikud fännid.

Ametnike sõnul pole võimalik Tokyo olümpiat teist korda edasi lükata. Terviseeksperdid aga leiavad, et sel suvel olümpia läbiviimine on liiga riskantne, üheks põhjuseks on Jaapani aeglane vaktsineerimistempo.

"Kiiremas korras tuleb uuesti läbi arutada plaanid korraldada sel suvel olümpia- ja paraolümpiamängud," kirjutas väljaandes British Medical Journal avaldatud artiklis Kazuki Shimizu. "Tokyo 2020 korraldamine kohaliku poliitika ja majanduse huvides ning teaduslikke ja moraalseid kohustusi eirates läheb vastuollu Jaapani kohustustega ülemaailmse tervise ja inimeste turvalisuse ees."

Märtsis viidi läbi uuring, kus arvamust avaldas enam kui tuhat Jaapani arsti ning neist 75 protsenti leidsid, et mõistlikum oleks olümpiamängud edasi lükata.

Kyoto ülikooli professor Hiroshi Nishiura, kes tegutseb pandeemia ajal Jaapani valitsuse nõustajana, avaldas sel nädalal, et tema hinnangul tuleks olümpia aasta võrra edasi lükata, et riik jõuaks rohkem inimesi ära vaktsineerida.