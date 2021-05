FOTOD | Eesti Pangas esitleti Tokyo OM-ile pühendatud meenemünti ja postmarki

Eesti Panga muuseumis esitleti kolmepäeval Tokyo olümpiamängudel osalevale Eesti koondisele pühendatud Eesti Panga meenemünti ja Omniva postmarki koos esimese päeva ümbriku ja templiga. Kaheksaeurose nimiväärtusega hõbemündil "Päikesetõus" on kujutatud Tokyo lähedal asuva Fuji mäe tagant tõusvat päikest, postmargil ja esimese päeva ümbrikul on kujutatud odaviskajat erinevate Jaapani elementidega.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas tänu Eesti Pangale ja Eesti Postile, kes väärtustavad olümpiatraditsiooni juba aastakümneid. "Meie koostöö tähistab seda, kui tähtis on spordi osa ühiskonnas. Olümpiamängud toovad esile, kuidas rahvas paistab välja rahvusvahelisel areenil. Tänan margi ja münti autoreid, kes on meie emotsioone sellisel kujul jäädvustanud. Kui Pyeongchangi olümpia eel kujutati postmargil kiiruisutajat, mis oli omamoodi enne, siis täna loen Tokyo margilt välja mitmevõistluse hõngu. Hoiame kõik pöidlad peos ning loodame, et need märgid realiseeruvad!"

Jaapani suursaadik Hajime Kitaoka kinnitas, et olümpiamängude korraldajamaa Jaapani esindajana on tal hea meel, et Eestis selline traditsioon eksisteerib. "Jaapani esindajana on mul siiralt hea meel näha, kui lahket suhtumist eestlased olümpiamängudesse näitavad. Tänavused olümpiamängud on väga erinevad, mis tähendab, et Jaapan peab korraldama olümpiamänge erilistes tingimustes. Kuid Jaapan võtab seda väljakutsena!" lubas härra Kitaoka.

Postmargi kujundanud Triin Heimanni inspireeris Jaapani loodus ja kultuur, aga ka keskkonnasõbralikkus. "Jaapani olümpiakomitee otsustas valmistada olümpiamedalid taaskasutatud elektroonikaseadmetest ning selline keskkonnasõbralikkus pani värvid minu peas liikuma. Sellest sai inspireeritud ka odaviskaja taga olev roheline leht, mis on ühtlasi vihje esimest korda olümpiakavas olevale surfile. Miks on margil odaviskaja? Sest odavise on minu lemmikspordiala."

Tokyo olümpiamängudele pühendatud postmargi tiraaž on 30 000 tk ning nominaal 1,90€ vastab rahvusvahelise kirja tariifile.

Hõbemündi kujundanud Ander Avila sõnul sai mündikujundus alguse aastaid tagasi mündikujunduse seminaril. "Ootasin teemat ning kui kuulsin Tokyo olümpiamündi kujunduskonkursist, otsustasin osaleda. Graafilise disainerina on minu jaoks Jaapan väga südamelähedane maa. Heaks näiteks on siin 1964. aasta Tokyo olümpiamängude plakat – ühtegi elementi pole võimalik ära võtta ega lisada. Loomisfaasis sai otsustamatus minust võitu ning tegelikult kujundasin kaks münti, mõlemad jõudsid esikolmikusse. Võitnud meenemündil on üks magus detail – nimelt on EOK logol olümpiatuld sümboliseeriv leek ning EOK logo Fuji jalamil viitab sellele, et Fuji näol on tegemist vulkaaniga."

Hõbemündi tiraaž on 3000 tükki ning ühe mündi hind on 45 eurot, nimiväärtus aga kaheksa eurot. Eestis on koroonaviiruse leviku risk endiselt kõrge, mistõttu müüakse meenemünti ainult Omniva e-poes. Postkontorid ja Eesti Panga muuseumipood meenemünti ei müü. Mündimüük algas e-poes kolmapäeval, 26. mail kell 12. Üks ostja saab korraga soetada kuni kümme münti, münte broneerida ei saa.

XXXII suveolümpiamängud toimuvad 23. juulist kuni 8. augustini Jaapani pealinnas Tokyos. Algselt pidi võistlus toimuma 24. juulist 9. augustini 2020, kuid esimest korda olümpiamängude ajaloos lükati spordipidu COVID-19 pandeemia tõttu aasta võrra edasi. Tokyost saab esimene Aasias linn, kus suvemänge on korraldatud kaks korda.

Eesti osaleb iseseisva riigina suveolümpiamängudel 13. korda. Esimese eestlasena võitis olümpiamedali maadleja Martin Klein 1912. aastal Stockholmis, kes esindas toona Tsaari-Venemaad. Esimese Eesti Vabariigi sportlasena krooniti olümpiavõitjaks tõstja Alfred Neuland 1920. aastal Antwerpenis. Kokku on toodud koju 26 kuldmedalit, 22 hõbemedalit ja 29 pronksmedalit.